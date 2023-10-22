نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. قرار عاجل من فرج عامر ورضا عبد العال يهاجم أوسوريو وأنشيلوتي يعلق على تعادل اشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

قرار هام من فرج عامر لفريق سموحة بعد خماسية الزمالك

فرج عامر

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، إصدار قرار هام ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الهزيمة الكبيرة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "وقف جميع مستحقات فريق كرة القدم في نادي سموحة".

وأضاف رئيس نادي سموحة: "وطلب تقرير كامل من المدير الفني الكابتن أحمد سامي عن الأسباب التي أدت إلي ماحدث اليوم في مباراة الزمالك".

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أنشيلوتي: التعادل أمام إشبيلية منصف

أشار المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، عقب تعادل فريقه خارج قواعده أمام إشبيلية بهدف لكل فريق ضمن الجولة العاشرة لليغا، إلى أن "النتيجة كانت عادلة".

وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب رامون سانشيز بيثخوان: "بدأنا اللقاء بشكل جيد، ولكننا لم نستغل الفرص التي لاحت لنا، وإشبيلية زاد من كثافة اللعب، وكان أفضل منا بقليل. المباراة كانت متكافئة، ومليئة بالمواجهات الثنائية".

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.رضا عبد العال يفتح النار على أوسوريو ويطالب إدارة الزمالك الجديدة بإقالته

حرص رضا عبد العال على توجيه رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بقيادة حسين لبيب، كما طالب الإدارة باتخاذ عدد من القرارات.

وجاءت تصريحات رضا عبد العال، أثناء حلوله ضيفًا في برنامج "البريمو" الذي يقدمه الإعلامي محمد فاروق، المذاع عبر شاشة قنوات "TEN"، وقال رضا عبد العال: "فوز القائمة ادي روح معنوية للاعيبة، لأن اللاعبين بقالهم فترة مشتتين، مش لايقين مجلس إدارة مش لاقيين كبير يتكلموا مع، وانتخابات نادي الزمالك امبارح أدت انطباع حضاري، ودي أول مرة في تاريخ نادي الزمالك أن الجمعية العمومية تصمم على القائمة وتنجح".

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