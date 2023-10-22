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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء امس السبت، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة بيراميدز اليوم بالدوري.

فيوتشر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل

وشهد المران حماس كبير من جانب كل اللاعبين، كما حرص المدير الفني البرتغالي على تحفيز اللاعبين وطالبهم بضرورة بذل قصارى جهدهم خلال مواجهة اليوم.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق بيراميدز، الأحد على ملعب ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.