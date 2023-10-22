نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال هائل على تذاكر يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السبت، عن إقبال هائل على شراء تذاكر مباريات كأس الأمم الأوروبية المقررة في ألمانيا، لكنه كشف أنه تلقى ملايين الطلبات غير الصالحة خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر.

إقبال هائل على تذاكر يورو 2024

قال مدير المسابقات في "يويفا"، مارتين كالين، خلال جولة من المحادثات في معرض فرانكفورت للكتاب: "لدينا مشكلة وهي أن هناك روبوتات تعمل للأسواق غير القانونية، تلقينا الملايين منها ونحاول إقصائها".

وبدأت المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه، ويمكن للمشجعين طلب تذاكر مباريات محددة، على أن يجرى تخصيصها عبر نظام قرعة.

وتحظى المباراة الافتتاحية التي يخوضها المنتخب الألماني في ميونخ 14 يونيو (حزيران) بأعلى طلب، حسب ما قاله كالين.

وتشهد المرحلة الأولى طرح أكثر من 1.2 مليون تذكرة، وتبدأ الأسعار من 30 يورو (81ر31 دولار)، وهو سعر أرخص تذكرة لمباراة في دور المجموعات، بينما يبلغ ثمن أغلى تذكرة للمباراة النهائية المقررة في العاصمة برلين، ألف يورو.