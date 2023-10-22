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أحمد جودة - القاهرة - "ما بـاليد حيلة".. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لـ دعم فلسطين

"ما بـاليد حيلة".. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لـ دعم فلسطين، لا صوت يعلو فوق صوت القضية الفلسطينية التي تتصدر العالم أجمع، أو دعم فلسطين وأهل قطاع غزة خلال الفترة القليلة الماضية.

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ويظل عدد كبير من نجوم الوسط الرياضي وكرة القدم، في دعم القضية الفلسطينية بشكل كبير، واخرهم التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي وجه رسالة مؤثرة دعمًا لفلسطين.

"ما بـاليد حيلة".. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لـ دعم فلسطين

وجه التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة دعم مؤثرة من خلال حسابه الرسمي عبر الإنترنت، من أجل دعم القضية الفلسطينية، التي تشهد أحداث متطورة خاصة في قطاع غزة.

"ما بـاليد حيلة".. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لـ دعم فلسطين

رسالة لاعب الزمالك لدعم فلسطين

ونشر المثلوثي لاعب الزمالك رسالته عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" على خاصية القصة القصيرة وكتب:- "إلى كل أهل فلسطين وغزة إحنا صحيح حياتنا أفضل من حياتكم ونعيش نأكل نشرب، مش عارفين قيمة هذه النعمة آمنين في بيوتنا، لكن والله منزلتكم عند الله أفضل منا بكتير".

وأضاف: "سنتمني يوم الحساب مكانكم هذا، الله ينصركم ما لنا إلا الدعاء ما باليد حيلة، والله قلوبنا معكم الله يصبركم وينصركم".

الزمالك يفوز على سموحة بالدوري المصري

وكان نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق فوز كبير ضد سموحة السكندري بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" 2023-2024، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي في مدينة القاهرة.

"ما بـاليد حيلة".. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لـ دعم فلسطين

شهدت المباراة توقيع كلا من مصطفى شلبي، وأحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما، وشيكابالا، وسيف الدين الجزيري بالتسجيل للفارس الأبيض طوال أحداث المباراة في الخمس أهداف.

وشهدت تسجيل فادي فريد الهدف الوحيد الفريق السكندري سموحة لحفظ ماء الوجه، بعدما أهدر أحمد زيزو ركلة جزاء لصالح الزمالك في الشوط الأول.

ترتيب الزمالك وسموحة بالدوري المصري

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024، بفارق نقطة عن فيوتشر والمصري أصحاب الصدارة والوصافة، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 6 نقاط.