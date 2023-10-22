نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأحد،

ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الأزرق السماوي ضد نظيره مودرن فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.