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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إخباري، امس السبت، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اختار ملعب نادي الاتفاق الجديد في محافظة الخبر، لإقامة أولى مباريات المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقررة أمام باكستان في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

ملعب الاتفاق يحتضن مباراة السعودية وباكستان

أكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن مصادر كشفت لها أن الاتحاد السعودي يبحث إقامة مباريات المنتخب المقررة على أرضه ضمن التصفيات الآسيوية، في عدد من المدن السعودية.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي جاهزية ملعب نادي الاتفاق لاستضافة المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تطويره وتجهيزه.

ويخوض الاتفاق مباراته أمام الرائد في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) على ملعبه الجديد، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهد ملعب نادي الاتفاق زيادة 15 ألف مقعد لسعته الاستيعابية، مع تجهيز غرف الملابس وتطوير مرافقه وإنشاء المنصة الرئيسية للملعب وتركيب مظلات حول المدرجات.