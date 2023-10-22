نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن جدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 22 اكتوبر 2023.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم والتي تشهد مباراة قوية تجمع بين بيراميدز ومودرن فيوتشر.

موعد مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024

1- فيوتشر، 9 نقاط.

2- المصري البورسعيدي، 9 نقاط

- الزمالك، 8 نقاط.

4- زد، 7 نقاط.

5- بيراميدز، 7 نقاط.

6- سموحة، 7 نقاط.

7- الأهلي، 6 نقاط.

8- بلدية المحلة، 5 نقاط.

9- الاتحاد السكندري، 5 نقاط.

10-سيراميكا كليوباترا، 4 نقاط.

11- إنبي، 4 نقاط.

12- طلائع الجيش، 4 نقاط.

13- الإسماعيلي، 3 نقاط.

14- الداخلية، 3 نقاط.

15- الجونة، نقطتين.

16- المقاولون العرب، نقطة.

17- فاركو، نقطة.

18- البنك الأهلي، دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.