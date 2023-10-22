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أحمد جودة - القاهرة -

قال المنتج جمال العدل ان نادي الزمالك كان بيمر بظروف صعبة للغاية وقررنا فتح حساب لإنقاذ النادي ومساعدته والصندوق تلقى الكثير من الدعم.

جمال العدل: فتحنا حساب لإنقاذ الزمالك في وقت مهم..وهاني العتال اول المساهيمن

وأضاف جمال العدل في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " عندما غادر المجلس الماضي أعطينا هذا الحساب لأحمد فؤاد الوطن وكان اول المساهين هاني العتال ثم قائمة الكابتن حسين لبيب ولازال أمامنا الكثير لنقدمه لنادي الزمالك خلال المرحلة القادمة ".

وتابع " شعرت بالسعادة من بيانات فاروق جعفر وهاني العتال بالرغم من عدم نجاحهم في الانتخابات ولكن دعمهم للزمالك حاجة كبيرة، وهذا المجلس يحتاج للدعم والفترة القادمة تشهد تطورات كثيرة داخل النادي وسوف يكون هناك رعاة ".

