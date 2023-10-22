نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لقمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب العديد من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية في كافة أنحاء العالم، معرفة التشكيل المتوقع لمباراة ميلان ويوفنتوس في قمة الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي للموسم الكروي الحالي 2023-24.

ماهو موعد مباراة ميلان ضد يوفينتوس في الدوري الإيطالي؟

موعد مباراة ميلان ضد يوفينتوس، هو مساء اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ويقام اللقاء على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ميلان ضد يوفينتوس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة يوفينتوس في قمة الجولة التاسعة من الكالتشيو

حراسة المرمى، مايك ماينان

خط الدفاع، كالابريا، توموري، تشاو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط، بوبيجا، موسي، ريجنديرز

خط الهجوم، بوليسيتش، جيرو، لياو

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان في قمة الجولة التاسعة من الكالتشيو

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: جاتي - جليسون بريمر- دانيلو

خط الوسط: وستون مكيني- فابيو ميريتي- مانويل لوكاتيلي- أدريان رابيو- كوستيتش

خط الهجوم: فيديريكو كييزا- دوشان فلاهوفيتش

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد يوفينتوس في الدوري الإيطالي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابوظبي الرياضية HD المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ضد يوفينتوس

القمر الصناعي: نايل سات Nailsat.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11372.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.