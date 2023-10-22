نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد المغربي وإنيمبا في الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عشاق كرة القدم في الوطن العربي وخاصة جماهير الوداد البيضاوي المغربي في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد إنيمبا النيجيري في بطولة الدوري الإفريقي.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "جوديسول أكبابيو"، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الوداد أمام إنيمبا في الدوري الإفريقي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الوداد وإنيمبا اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد إنيمبا في الدوري الإفريقي

يمكنكم مشاهدة مباشرة الوداد ضد إنيمبا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات أبوظبي الرياضية.