نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الوداد المغربي المتوقع لمواجهة إنيمبيا في الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر عادل رمزي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنيمبا النيجيري في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 على ملعب "جوديسول أكبابيو" في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الوداد وإنيمبا في الدوري الإفريقي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الوداد وإنيمبا اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة إنيمبا في الدوري الإفريقي

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العملود، يحيى عطية الله، أمين أبو الفتح، يحيى ندراني ندراني

خط الوسط: يحيى جبران، هشام بوصفيان، رضا الجعدي

خط الهجوم: محمد أوناجم، حمدي الهوني، بولي جونيور سامبو.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وإنيمبا في الدوري الإفريقي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الوداد ضد إنيمبا مساء اليوم الأحد، عبر قنواتها المفتوحة.