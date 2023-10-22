نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أستون فيلا ووست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب "فيلا بارك" مواجهة قوية مساء اليوم تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ونظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023/2024.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة أستون فيلا ووست هام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ووست هام في الدوري الإنجليزي

ويمكن متابعة أحداث مباراة أستون فيلا ووست هام يونايتد اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزي، عبر العديد من القنوات المفتوحة والمجانية، وهما:-

قناة BeIN Sports 1 HD

التردد: 11013، القمر الصناعي: نايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°.

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e.

قناة Idman

التردد: 11169، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E.

قناة 3 Sport

التردد: 11293، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1.

قناة Iran 3

التردد: 11555، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902.