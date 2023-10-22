نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أستون فيلا ووست هام اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023/2024، قبل انطلاق مباراة أستون فيلا ونظيره فريق وست هام يونايتد.

موعد مباراة أستون فيلا ووست هام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي أستون فيلا بنظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أستون فيلا ووست هام اليوم الأحد

1- مانشستر سيتي، 21 نقطة.

2- آرسنال، 21 نقطة.

3- ليفربول، 20 نقطة.

4- توتنهام، 20 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة.

6- أستون فيلا، 16 نقطة.

7- برايتون، 16 نقطة.

8- مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9- وست هام يونايتد، 14 نقطة.

10- تشيلسي، 12 نقطة.

11- كريستال بالاس، 12 نقطة.

12- وولفرهامبتون، 11 نقطة.

13- فولهام، 11 نقطة.

14- برينتفورد، 10 نقاط.

15- نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

16- إيفرتون، 7 نقاط.

17- لوتون تاون، 5 نقاط.

18- بيرنلي، 4 نقاط.

19- بورنموث، 3 نقاط.

20- شيفيلد، نقطة واحدة.

يذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.