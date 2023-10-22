نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري ليجوار حمدي فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة وجود عرض خليجي للتعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حقيقة انتقال أحمدعبدالقادر إلى الوكرة

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول وجود عرض من الوكرة القطري للحصول على خدمات أحمد عبدالقادر في يناير المقبل على سبيل البيع النهائي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كل ما أثير حول وجود عرض للتعاقد مع عبدالقادر غير صحيح، مشددًا على احترامه الكامل للدوري القطري.

واضاف، أنه من الصعب التفريط في خدمات اي عنصر هجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب كثرة البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم على المستويين المحلي والقاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الإياب لربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.