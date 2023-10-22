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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. حرس الحدود يصطدم بأسوان في إفتتاح الجولة الخامسة للمحترفين

تنطلق اليوم الاحد منافسات الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني المجموعة الاولى (دوري المحترفين) باقامه مباراه حرس الحدود مع أسوان، وتستكمل الجولة يوم الاثنين بخمس مباريات وتختتم الثلاثاء بأربعة مباريات.



مباراة اليوم الأحد



_ حرس الحدود مع اسوان

على ستاد حرس الحدود يصطدم

فريق حرس الحدود صاحب المركز الرابع بقيادة محمد مكي برصيد 8 نقاط بفريق اسوان صاحب المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل الحرس مع فريق مكادى بهدف لمثله بينما تلقي فريق اسوان الهزيمة من جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف.



مباريات يوم الإثنين

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1- النجوم مع لافيينا

يواجه فريق النجوم متذيل المجموعة بقيادة نادر السيد برصيد نقطة نظيره فريق لافيينا متصدر المجموعة بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 10 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز طط لافيينا على بتروجت بثلاثية مقابل هدفين بينما تلقي النجوم الهزيمة من بترول أسيوط بهدف دون رد.

2- بتروجت مع مصر للمقاصة

يشهد ستاد بتروسبورت لقاء صعب بين فريق بتروجيت صاحب المركز الثالث بقيادة سيد عيد برصيد 9 نقاط مع فريق مصر للمقاصة صاحب المركز الثامن عشر بقيادة طارق حجاج برصيد نقطتين.



وشهدت الجولة الماضية تعادل المقاصة مع بروكسي بثلاثية لكل منهما، بينما تلقي بتروجت الهزيمة من لافيينا بثلاثية مقابل هدفين.

3- دكرنس مع بترول أسيوط

على ملعب نادي دكرنس يلتقي فريق دكرنس صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 4 نقاط مع فريق بترول أسيوط السابع بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 6 نقاط.



وتغلب فريق بترول أسيوط مؤخرا على فريق النجوم بهدف نظيف، بينما تلقي دكرنس الهزيمة بهدفين نظيفين من القناة.



4- النصر للتعدين مع طنطا



على ملعب نادي النصر للتعدين يلعب فريق النصر للتعدين صاحب المركز التاسع عشر بقيادة محمد شرف برصيد نقطة مع فريق طنطا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة

عمرو أنور برصيد 5 نقاط.

وتعادل طنطا مع السكة الحديد في الجولة السابقة بهدف لمثل، بينما تلقي التعدين الهزيمة من فريق راية بهدفين مقابل هدف.

5- غزل المحلة مع مكادى

على ستاد غزل المحلة تقام مباراة فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة خالد عيد برصيد 10 نقطة مع فريق مكادى صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عثمان احمد عثمان برصيد 4 نقاط



وشهدت الجولة الماضية فوز المحلة على فريق we بهدفين نظيفين، بينما تعادل مكادى مع حرس الحدود بهدف لمثله.

مباريات يوم الثلاثاء

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1- السكة الحديد مع وادي دجلة

على ستاد السكة الحديد يواجه فريق السكة الحديد صاحب المركز الثامن بقيادة امير عزمي مجاهد مع فريق وادي دجلة بقيادة توليتش.

ويتقاسم الفريقان المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد تعادلهما في الجولة الماضية.



2- المصرية للاتصالات we مع ابو قير



على ستاد السلام يحل فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الرابع عشر بقيادة ايمن المزين برصيد 4 نقاط ضيفًا على فريق we السادس بقيادة جمعه مشهور برصيد 6 نقاط.

وتعادل أبو قير مؤخرا مع فريق وادي دجلة بهدف لمثله، بينما تلقي فريق we الهزيمة من غزل المحلة بهدفين نظيفين.



3- جمهورية شبين مع القناة



على ملعب نادي جمهورية شبين يخوض فريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس عشر بقيادة عصام شعبان برصيد 4 نقاط مع فريق القناة صاحب المركز الخامس بقيادة ساهر عبد الرحمن برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز جمهورية شبين على فريق أسوان بهدفين مقابل هدف، بينما فاز القناة على دكرنس بهدفين..

4- بروكسي مع راية

على ملعب نادي بروكسي يلتقي فريق بروكسي صاحب المركز العاشر بقيادة محمد حامد مع فريق راية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد حليم.



يدخل الفريقان اللقاء برصيد 5 نقاط.



ترتيب المجموعة الأولى



1- لافيينا 10 نقاط

2- بتروجيت 9 نقاط

3-حرس الحدود 8 نقاط

4- القناة 7 نقاط

5- غزل المحلة 7 نقاط

6- وي 6 نقاط

7- البترول 6 نقاط

8- السكة الحديد 6 نقاط

9- وادي دجلة 6 نقاط

10- بروكسي 5 نقاط

11- راية 5 نقاط

12- طنطا 5 نقاط

13- مكادى 4 نقاط

14- ابو قير 4 نقاط

15- دكرنس 4 نقاط

16- جمهورية شبين 4 نقاط

17- أسوان 3 نقاط

18- مصر للمقاصة نقطتين

19- النصر للتعدين نقطة

20- النجوم نقطة