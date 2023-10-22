نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية سيئة للأندية السكندرية فى دورى النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سادت حالة من الاستياء والقلق بين محبى ومتابعى كرة القدم النسائية بمحافظة الإسكندرية بعد الخسائر الثقيلة التى تلقتها الفرق السكندرية فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

بداية سيئة للأندية السكندرية فى دورى النسائية

وخسر فريق سموحه على ملعبه أمام زد بسبعة أهداف دون رد فى المباراة التى أداراها باقتدار طاقم المحكمات بقيادة آية عنتر ومساعداتها سهام فؤاد، نادين محمد.

وخسر فريق دلفى على ملعبه أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد.

وتلقى فريق المجد هزيمة تقيلة على ملعبه بعد خسارتة بأحدى عشر هدفًا دون رد أمام توت عنخ آمون.

وقال فرج عامر رئيس سموحة أن كرة القدم النسائية فى سموحه بدأت وهناك من يسعى لتعطيل مسارها داخل النادى ولكن الإدارة تواجه ذلك بالصبر والتعامل بحكمة وتقبل الحوار مع الجميع من أجل الاستفادة بالخبرات..

وتلعب الأندية السكندرية الثلاثة دلفى، سموحه،المجد خارج ملعبها فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز للكرة النسائية حيث يلتقى دلفى مع المصرى والمجد مع طلائع الجيش وسموحه مع توت عنخ آمون.