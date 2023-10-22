فرج عامر: لن نلغى كرة القدم والهزيمة من الزمالك ليست نهاية المطاف

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أحمد جودة - القاهرة -



قال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه أن الهزيمة التى تلقاها فريق الزمالك مساء أمس ليست نهاية المطاف.

تصريحات فرج عامر

وأضاف فرج عامر على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لن نلغى كرة القدم بسبب خسارة ومباراة وأى نادى دون كرة القدم يصبح مثل الخضار المسلوق يكون صحى وبلا طعم.



وأردف فرج عامر أنه لن يتم هز استقرار الفريق وسنعمل على تصحيح الأخطاء وتوقيع الجزاءات على المتسببين فى الهزيمة.



وأوضح فرج عامر كرة القدم مستمرة فى سموحه حتى كرة القدم النسائية عادت وهناك أيادى خفيه ترغب فى تعطيل مسارها وقطاع الناشئين بها.



و أضاف رئيس سموحه أنه يرغب فى تصحيح الأخطاء والتحاور مع الجميع والاستفادة من الخبرات.

وخسر فريق سموحه مساء أمس على ستاد القاهرة أمام الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



ويحتل فريق سموحه المركز السادس برصيد 7 نقاط.

وقررت إدارة النادي إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وطلب تقرير من المدير الفنى عن أسباب الهزيمة.