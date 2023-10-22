نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية: سموحه 2004 يفوز خارج ملعبه على زد بهدفين مقابل هدف والفريق الأول يخسر بسباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق سموحه 2004 للكرة النسائية خارج ملعبه على زد بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولى من المسابقة.

وسجلت جاسمين رمزى هدفى فريق سموحه.

سموحة يحقق الفوز على زد

لعب سموحه بتشكيل مكون من قمر دسوقى، ريماس أحمد، نفين محمد، ليال إسلام، جونير إسلام، ملك سامح، لامار عيسى جابر، مريم محمد،لى لى شريف، دانا سامح، جاسمين رمزى.

وضمت قائمة البدلاء كلا من: جنى طارق، لمار محمد، سما محمد، ميرا خالد، لوجاين عمرو، مريم أحمد، مريم إسلام، جودى هانى، جودى هانى، جودى خالد.

ويتكون الجهاز الفنى من:اسماعيل عبد العزيز مدير فنى، ريم عمرو مدرب عام، محمد عباس مدرب حراس المرمى، سوزان دياب مخطط أحمال، الدكتورة ولاء قاطون اخطائى علاج طبيعى، شيماء صادق إدارى الفريق، داليا ابو العينين مديرإدارى ويشرف على كرة القدم النسائية بسموحه صلاح الناهى.

ومن ناحية أخرى خسر الفريق الأول لكرة القدم النسائية بسموحه على ملعبه بسباعية دون رد أمام فريق زد فى افتتاح الدورى الممتاز.