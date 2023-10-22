انت الان تتابع خبر تاليسكا يجلد مدرب المنتخب البرازيلي … والنتيجه الطرد خارج الاسوار... تفاصيل صادمة للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لاتزال أصداء تصريحات نجم النصر تاليسكا التي قالها بعد اعلان قائمة البرازيل لخوض مباريات التوقف الدولي الحالي مستمرة في الإعلام البرازيلي .

تاليسكا وقتها قال : بدأت أعتقد أنني لست برازيليًا ” ليرد عليه المتحدث الرسمي للمنتخب البرازيلي رودريجو بافيا “تاليسكا حالياً خارج خطط مدرب البرازيل “

لاأحد يعرف هل بافيا يقصد بأن المدرب دينيز غير مقتنع أصلا بقدرات تاليسكا في ظل وجود نجوم مثل نيمار وفينيسيوس ورودريجو في الهجوم أم يقصد بأن تصريحات تاليسكا جعلت المدرب الحالي دينيز يقرر إستبعاد تاليسكا من حساباته طالما هو مدرب للمنتخب البرازيلي لأنه يشعر بالإهانة من تصريحات مهاجم النصر .