نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الإسبانية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره نادي أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب مونتجويك المباراة المرتقبة بين نادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني.

تذاع أحداث مباراة مباراة برشلونة ضد نظيره أتلتيك بيلباو عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني؟

يحتل نادي برشلونة المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما يأتي نادي أتلتيك بيلباو في المركز السادس برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.