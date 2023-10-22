نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أول قرار رسمي".. مجلس الزمالك الجديد يصدر 3 قرارات لـ دعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "أول قرار رسمي".. مجلس الزمالك الجديد يصدر 3 قرارات لـ دعم فلسطين

"أول قرار رسمي".. مجلس الزمالك الجديد يصدر 3 قرارات لـ دعم فلسطين، أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بيان هام يحمل قرارات رسمية، بشأن الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية من جيش الاحتلال الصهيوني منذ بداية الشهر الجاري.

أقرأ أيضًا.. "ما بـاليد حيلة".. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لـ دعم فلسطين

حيث تشغل القضية الفلسطينية الرأي العام حوال العالم أجمع والوطن العربي بشكل كبير، بعدما تصدر محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية.

"أول قرار رسمي".. مجلس الزمالك الجديد يصدر 3 قرارات لـ دعم فلسطين

وترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي هذا السياق توفر من خلال السطور التالية، كافة قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك لدعم فلسطين وأهل غزة.

"أول قرار رسمي".. مجلس الزمالك الجديد يصدر 3 قرارات لـ دعم فلسطين

بيان مجلس الزمالك الجديد لـ دعم فلسطين

ونشرت القائمة الموحدة برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس القائمة ومجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، بعد فورزها رسميًا في انتخابات الجميعة العمومية لأبناء القلعة البيضاء، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا لمرتضى منصور الرئيس السابق.

مجلس الزمالك يكشف عن خطته لـ دعم فلسطين

وجاء البيان الرسمي لمجلس إدارة الزمالك الجديد كالتالي:- "نظرا لعدم استلام المجلس رسميًا مقاليد الأمور داخل الزمالك يتم نشر هذا البيان للمجلس الجديد المنتخب على صفحة القائمة الموحدة الرسمية".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسئوليته الوطنية، واتساقا مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكمل: "تستنكر بأشد العبارات، الجرائم والممارسات غير الإنسانية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني"

وأردف بيان مجلس الزمالك: "وندعو الشعوب والحكومات وكافة الجهات والهيئات المحبة للسلام والمعنية بحقوق الإنسان، إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير".

"أول قرار رسمي".. مجلس الزمالك الجديد يصدر 3 قرارات لـ دعم فلسطين

وأتم المجلس: "وفي هذا السياق، قرر المجلس البدء فورًا في التنسيق مع كافة الجهات المعنيه نحو:-

1- تجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية؛ تمهيدا لإرسالها إلى فلسطين.

2- تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي.

3- تشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني".

مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

وفي سياق متصل، كان تم الإعلان عن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب، وفوز القائمة الموحدة كاملة مساء أول أمس الجمعة، وتسلم المجلس مهامه بشكل رسمي لبدء إدارة وتسيير أمور القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة خلفا لمرتضى منصور.

الزمالك يفوز على سموحة بالدوري المصري

وكان حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز أمام سموحة بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل"، مساء أمس السبت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وارتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 8 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن فيوتشر والمصري، فيما يقع سموحة بالمركز السادس برصيد 6 نقاط.