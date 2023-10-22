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أحمد جودة - القاهرة -

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهة منتخب مصر لكرة القدم للسيدات أمام نظيره منتخب السنغال في مواجهة قوية ومرتقبة في مشوار منتخبنا الوطني للسيدات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024

منتخب مصر للسيدات يواجه السنغال 27 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا

وذلك بحيث تقام مباراة الذهاب في السنغال في الفترة ما بين (27-28-29) نوفمبر المقبل، وتقام مباراة الإياب في الفترة ما بين (3-4-5) ديسمبر في مصر.

وجاء ذلك بعد أن تخطى منتخب مصر للسيدات نظيره جنوب السودان في التصفيات التمهيدية المؤهلة لأمم إفريقيا للسيدات 2024، بعدما فاز منتخب مصر على جنوب السودان ذهابًا وأيابًا بنتيجة 8-0 مجموع المبارتين.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

