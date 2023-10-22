تعرف على قائمة سيمبا التنزاني لمواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرازيلي روبيرتو أوليفيرا المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي.

قائمة سيمبا لمواجهة الأهلي في الدوري الأفريقي

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد - علي سالم - حسين أبيل.

خط الدفاع: كابومبي- محمد حسين - مويندا - حسين كازي - كيندي جوما - تشي مابوني - ديفيد كامينا - هينوك إينونجا.

خط الوسط: فابريس نجوما - ساديو كانوتيه - مزاميرو ياسين - نتيبازونكيزا - ويلي أونانا- كلاتوس تشاما - عبدالله خميس - لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: باليكي - موسيس فيري - دينيس كيبو - جون بوكو - شعباني تشيلوندا.



يخوض نادي سيمبا التنزاني مرانه الأول في القاهرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي

موعد مباراه الأهلي وسيمبا التنزاني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني لمواجهة الأهلي ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء القادم على ستاد القاهرة.