نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يدعم فلسطين بقرارات جديدة ويورجن كلوب يتغنى بـ محمد صلاح وحقيقة رحيل نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدمخ لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 22-10-2023 في السطور التالية:

حمدي المثلوثي يدعم فلسطين

نشر المثلوثي لاعب الزمالك رسالته عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" على خاصية القصة القصيرة وكتب:- "إلى كل أهل فلسطين وغزة إحنا صحيح حياتنا أفضل من حياتكم ونعيش نأكل نشرب، مش عارفين قيمة هذه النعمة آمنين في بيوتنا، لكن والله منزلتكم عند الله أفضل منا بكتير".

وأضاف: "سنتمني يوم الحساب مكانكم هذا، الله ينصركم ما لنا إلا الدعاء ما باليد حيلة، والله قلوبنا معكم الله يصبركم وينصركم".

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حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة وجود عرض خليجي للتعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول وجود عرض من الوكرة القطري للحصول على خدمات أحمد عبدالقادر في يناير المقبل على سبيل البيع النهائي.

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يورجن كلوب يتغني بـ محمد صلاح

أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على محمد صلاح بعدما سجل هدفي الفوز 2-صفر على إيفرتون الذي لعب بعشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، مبرزا قدرة النجم المصري على التسجيل حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 75 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف تقدم ليفربول في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة 13 على التوالي على ملعب أنفيلد التي يهز فيها الشباك أو يلعب تمريرات حاسمة.

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مجلس الزمالك الجديد يصدر 3 قرارات لـ دعم فلسطين

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بيان هام يحمل قرارات رسمية، بشأن الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية من جيش الاحتلال الصهيوني منذ بداية الشهر الجاري.

حيث تشغل القضية الفلسطينية الرأي العام حوال العالم أجمع والوطن العربي بشكل كبير، بعدما تصدر محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية.