نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الإسبانية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.
تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نظيره أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟
تذاع أحداث مباراة مباراة برشلونة ضد نظيره أتلتيك بيلباو عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات
تردد القناة: 11013.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/2.
تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات
التردد: 11547.
القمر الصناعي: عرب سات.
الإستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز 27500.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الإسباني
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
ما موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره نادي أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.