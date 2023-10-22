نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الإسبانية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نظيره أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

تذاع أحداث مباراة مباراة برشلونة ضد نظيره أتلتيك بيلباو عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الإسباني

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

ما موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره نادي أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.