نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي معلقًا علي مواجهة الهلال وموباي في دوري ابطال اسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يطل علينا غدا الاثنين مدحت شلبي، معلقًا علي مباراة الهلال السعودي مع موباي الهندي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال اسيا علي قناة ssc السعودية.

مدحت شلبي معلقًا علي مواجهة الهلال وموباي في دوري ابطال اسيا

ويشارك شلبي في تحليل المباراة أثناء التعليق المحلل الرياضي المصري تامر بدوي علي ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.



الجدير بالذكر ان الهلال السعودي يتصدر مجموعته في دوري ابطال آسيا برصيد أربعة نقاط من مباراتين بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى.

ويدخل الزعيم تلك المواجهة محرومًا من خدمات اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي اصيب مع منتخب بلاده بقطع في الرباط الصليبي.