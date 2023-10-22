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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة الليلة أمام أتلتيك بيلباو ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو في الليجا

وشهدت القائمة تواجد الثنائي بالدي ولامين يامال بعد تعافيهما من الإصابة.



وجاءت قائمة برشلونة لمباراة اليوم كالتالي:-

تير شتيجين - جواو كانسيلو - بالدي - أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسين - ماركوس ألونسو - روميو - جوندوجان - أسترالاجا - لامين يامال - فيرمين - أوناي - مارك جيو - فورت.

ما موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره نادي أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات