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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي أحمد شوبير إعجابه بما يحدث في الأيام القليلة الماضية بين الأهلي والزمالك، وخاصة برقية مجلس إدارة النادي الأهلي لتهنئة مجلس الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب.

أول تعليق من شوبير بعد تهنئة الأهلي للزمالك



وأكد شوبير على أنها بمثابة عهد جديد فى العلاقة بين الناديين الكبيرين، وتعلن بداية حقبة جديدة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت إف إم، "برقية الأهلي وباقة الورد تفتح مجالًا لعهد جديد، ليس فى العلاقة بين الأهلي والزمالك، ولكن بين الأشخاص ببداية حقبة جديدة".



ورد شوبير، على رسالة جاءته من أحد متابعيه بشأن إقامة لقاء ودي بين الأهلي والزمالك الفترة المقبلة: "حلوة الرسالة وحلو المضمون، لكن الموضوع مش موضوع مباراة ودية أو رسمية، كما أنه ليس هناك وقت لإقامة مباراة ودية والأهم تنقية الأجواء بين القطبين، وأظن أن تهنئة الأهلي للزمالك تُبشّر بعهد جديد سيشهد علاقات قوية وأجواء نقية".

وشدد على أن: " يجب أن يكون هناك أجواء تنافسية وهذا مطلوب، لكن الكبار يجب أن يكونوا على المستوى، لا يجب أن تسير مجالس الإدارات وفقًا للجماهير أو السوشيال ميديا، الروح الرياضية كانت قد اختفت تمامًا في الفترة الماضية".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أرسل برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، يهنئه من خلالها، متمنيًا لهم التوفيق لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.

