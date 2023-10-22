انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوروبي لكره القدم يفاجئ اللاعب أشرف حكيمي بهذا القرار المفاجئ بعد تألقه في مباراه دورتموند والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجئ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ، بعدما ثم اختيار الدولي المغربي أشرف حكيمي ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، وضمن أشرف حكيمي تواجده في التشكيلة المثالية لأبرز لاعبي الجولة الأولى التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء.

دوري أبطال أوروبا

وجاء اختيار أشرف حكيمي لمساهمته في فوز فريقه باريس سان جيرمان على بروسيا دورتموند الألماني، بهدفين نظيفين، بعدما أحرز الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد مراوغة هوميلس على طريقة مهاجمين الكبار .