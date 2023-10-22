نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. باريس يطمئن جماهيره ورقم قياسي لمولر والبايرن يحقق أفضل انطلاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 22-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

شبكة RMC باريس يطمئن جماهيره قبل قمة ميلان

من مباراة باريس وانتر ميلان

نجح فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان في تحقيق فوز سهل على ستراسبورج بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الفرنسي.

وطمئن النادي الباريسي الجماهير بهذا الانتصار قبل أربعة أيام على الموقعة الهامة ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس قد تعرض لخسارة مذلة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على يد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 ليقبع في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

بيلد: رقم قياسي لتوماس مولر

توماس مولر

شارك اللاعب الدولي الالماني توماس مولر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ في فوز فريقه على ماينز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما لحساب لقاءات الجولة الثامنة من البوندسليجا.

ووصل مولر للفوز رقم 322 في الدوري الألماني لينفرد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات محطمًا الرقم الذي سبق وأن سجله زميله في المنتخب والنادي الحارس مانويل نوير.

بايرن يحقق افضل انطلاقة

بايرن ميونخ

حقق فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ أفضل انطلاقة له في بطولة الدوري الألماني منذ سبعة مواسم بعد الفوز على ماينز بنتيجة 3-1.

وقالت شبكة اوبتا الخاصة بالاحصائيات عبر حسابها الشخصي على شبكة الانترنت أن بايرن ميونخ حقق 20 نقطة عقب مرور ثمانية جولات وهي الانطلاقة الافضل له منذ موسم 2017-2018.