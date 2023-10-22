نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريزمان يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي مع أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح اللاعب الفرنسي صاحب الـ32 عامًا أنطوان جريز مان في تسجيل ثلاثية أهداف لصالح فريق أتلتيكو مدريد خلال مواجهة الأمس أمام فريق سيلتا فيغو، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

جريزمان على بعد 8 أهداف من تحقيق رقم قياسي جديد مع أتليتكو مدريد

وتمكن اللاعب الفرنسي أنطوان جريز مان من قيادة فريقه للمركز الثاني بجدول ترتيب اللا ليجا الإسبانية، برصيد 22 نقطة، وبفارق مباراة لصالح أتليتكو مدريد عن فريق الريال صاحب الصدارة برصيد 25 نقطة.

ويفصل اللاعب أنطوان جريز مان 8 مباريات مع فريق أتلتيكو مدريد للوصول إلى قمة هدافي فريق أتليتكو مدريد، حيث يقع جريز مان في المرتبة الثالثة برصيد 165 هدفا.

ويأتي في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لفريق أتليتكو مدريد، الأسطورة خوسيه لويس أراغونيس برصيد 173 هدفا، وفي المرتبة الثانية أدريان إسكوديرو برصيد 169 هدفا.

وغاب أنطوان جريز مان عن تسجيل الثلاثيات في مباراة واحدة في بطولة الدوري الإسباني منذ موسم 2018.

ويدخل اللاعب الفرنسي أنطوان جريز مان في قائمة الخماسي الكبار، الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى، وجاءت القائمة على النحو التالي:

إيرلينغ هالاند 39 هدفا.

محمد صلاح، هاري كين 34 هدفا.

لاوتارو مارتينيز 33 هدفا.

أنطوان جريزمان 30 هدفا.

كيليان مبابي، أوسيمين 29 هدفا.