نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن عودة محمد عواد أمام إنبي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خوان كارلوس أوسوريو عودة محمد عواد أمام إنبي في دوري نايل.

سبب عودة محمد عواد أمام إنبي في دوري نايل

بسبب انتهاء إيقافه عقب حصوله على الطرد في مباراة البنك الأهلي وغيابه عن مباراة سموحة الماضية في دوري نايل.

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء القادم استعدادًا لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد المقاولون العرب.

