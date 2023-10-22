الأهلي ينتظر موافقة الجهات الأمنية لحضور الجماهير بالسعة الكاملة أمام سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب موافقة الجهات الأمنية بحضور الجماهير بالسعة الكاملة أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

سبب طلب الأهلي حضور الجماهير بالسعة الكاملة

لموازرة اللاعبين خلال مباراة سيمبا التنزاني وللتضامن مع القضية الفلسطينية الحالية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

يواصل النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء القادم على ستاد القاهرة.

