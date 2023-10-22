نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يصدم جماهير الأهلي...لاعب الأحمر طلب الرحيل إلى الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي طلب الرحيل إلى الدوري القطري.



حيث قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على أون سبورت: "أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه عرض من نادي الوكرة القطري للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وتابع شوبير: " كان هناك عرضين لأحمد عبد القادر من نادي الوكرة ونادي الريان لكن الأخير تراجع نظرا لتصدره جدول ترتيب الدوري القطري".

واختتم شوبير تصريحاته: "عبد القادر طلب الرحيل إلى نادي الوكرة القطري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة الماضية".

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي، من منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتقام مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.