نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول لقاء.. تعرف على حكم مباراة ريال مدريد وبراجا في دوري ابطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة المباراة التي تقام بين فريق ريال مدريد ضد نظيره براجا، وتلعب يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا وتُعد هذه المواجهة اول لقاء يُديره مايكل أوليفر، ولم يسبق له أن أدار لبراجا.

حكم مباراة ريال مدريد وبراجا في دوري ابطال أوروبا

وفي آخر مواجهتين تلقى الفريق الملكي خسارة أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعقب ذلك فاز على آينتراخت بهدفين دون رد، في كأس السوبر الأوروبي 2022.

وفي لقاء اليوفنتوس وهي متجهة إلى الوقت الإضافي، احتسب الحكم الإنجليزي ركلة جزاء لصالح لوكاس فازكيز، سجلها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 97 ليحجز فريق ريال مدريد مكانًا في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

