سيراميكا كليوباترا يرفض صرف مكافات خاصة للاعبين عقب الفوز على الداخلية في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

رفض مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العينين صرف مكافات خاصة للاعبين عقب الفوز على الداخلية في دوري نايل.

سبب رفض مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا صرف مكافات خاصة للاعبين

ويأتي سبب رفض منحه لاعبي سيراميكا مكافآت مالية طبقًا للائحة المنصوص عليها من جانب مجلس الادارة.

يواصل نادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الداخلية برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد جهاز الرياضه العسكري.

