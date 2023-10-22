انت الان تتابع خبر بديل نيمار في الهلال؟ .. الاسطورة ميسي يحسم مستقبله رسميًا مع إنتر ميامي.. تفاصيل كروية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، بشكل رسمي.إنتر ميامي تعاقد مع ميسي، البالغ من العمر 35 سنة، في صيف العام الحالي، بعد صراع شرس مع الهلال، قبل أن يعود اسم اللاعب، للارتباط بالأندية السعودية مجددًا، خلال الأيام الماضية؛ حيث أفادت تقارير صحفية، برغبة المملكة، في استعارة البرغوث الأرجنتيني، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

وزاد ارتباط اسم ليو، بالانتقال إلى الملاعب السعودية، وخاصة الهلال؛ بعد فشل إنتر ميامي، في التأهل إلى التصفيات النهائية للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى الاشتباه بإصابة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الزعيم، بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة.وفي هذا السياق.. أغلق ميسي في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN"، الباب أمام الانتقال إلى الهلال أو أي فريق سعودي أو أوروبي آخر، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

الأسطورة الأرجنتينية أعلن استمراره مع الفريق الأمريكي؛ قائلًا: "سألعب باقي مباريات الموسم الحالي، مع إنتر ميامي، حتى بعد فقدان أمل المنافسة على لقب الدوري، حتى أصل إلى الأرجنتين، في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر القادم، وأنا بكامل جاهزيتي"

وكشف ليونيل ميسي، عن أنه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، في فترة توقف شهر نوفمبر، سيسافر مع أسرته إلى الأرجنتين؛ لقضاء فترة إجازة طويلة.

.وأضاف: "لأول مرة منذ سنواتٍ عديدة، سأكون قادرًا على قضاء فترة إجازة طويلة مع أسرتي.. سأستمتع بوقتي في الأرجنتين، قبل العودة إلى ممارسة كرة القدم مجددًا".

وأوضح ميسي في نهاية حديثه، أنه سيعود إلى تدريبات نادي إنتر ميامي، في شهر يناير 2024؛ للاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد في أمريكا.

جدير بالذكر أن ميسي، سجل 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 13 مباراة رسمية مع الفريق الأمريكي، متوّجًا بلقب كأس الدوريات؛ وهو الأول في تاريخ هذا النادي.