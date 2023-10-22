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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي الداخلية عن اتخاذه قرارا بحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل.

ميمي عبد الرازق يعلن حضور مباراة الأهلي وسيمبا



وقال ميمي في تصريحات لبرنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأحد: "قلوبنا مع الأشقاء في فلسطين في هذه الفترة الصعبة".



وتابع: "قررت شراء تذكرة لحضور مباراة الأهلي وسيمبا بعد اتخاذ إدارة الأهلي قرارا بالتبرع بقيمة التذاكر المباراة لدعم الشعب الفلسطيني".



وأضاف: "سأكون أول الحاضرين في المباراة، هذا أقل شيء يمكن تقديمه لدعم الأشقاء".



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وضيفه سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

