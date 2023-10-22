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أحمد جودة - القاهرة - تقدم المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص التهنئة للكابتـن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والسـادة أعضاء مجلس الإدارة الجدد، الذين نالوا ثقـة الجمعيـة العموميـة بنـادي الزمـالك، متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق.

غزل المحلة يهنئ مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

ويضم مجلس إدارة الزمالك الجديد كلًّا من الكابتن حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.



وحقق الزمالك الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري نايل.

