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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن برقية التهنئة التي بعثها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، هي صفحة جديدة وعودة للعلاقات الجيدة بين مجالس إدارات الناديين.

شبانة يعلق على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن الكرة المصرية بحاجة لمثل هذه المبادرات للحد من حدة التعصب بين جماهير الناديين.

وأكد، أن هذه الروح الطيبه كانت دائما هي الوضع الطبيعي على مر العصور باستثناء السنوات الأخيرة.

وكانت إدارة الأهلي قد أرسلت برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يهنئه خلالها على ثقة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، متمنيًا لهم التوفيق لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين الأندية الجماهيرية.



ويضم مجلس إدارة الزمالك الجديد كلًّا من الكابتن حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

