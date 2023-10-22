انشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - اعلن الايطالي كارلو انشيلوتي قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتينج براجا البرتغالي في المباراة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين – كيبا – بينيرو

خط الدفاع: كارفخال – لوكاس فاسكيز – فيران جارسيا – فيرلاند ميندي – رودريجر – دافيد ألابا.

خط الوسط: بيلينجهام – كروس – مودريتش – كامافينجا – فالفيردي – تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس – رودريجو – خوسيلو – إبراهيم دياز.

ويحتل الريال صدارة ترتيب المجموعة برصيد ستة نقاط من مباراتين بالفوز على فريق نادي يونيون برلين الالماني في الجولة الافتتاحية والعودة من ايطاليا بالفوز على فريق نادي نابولي من معقل دييجو أرماندو مارادوانا.