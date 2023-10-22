الأهلي يستقر على موعد إعلان تجديد عقد لاعبه

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على موعد إعلان تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، وإعلان استمراره خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستقر على موعد إعلان تجديد عقد محمد هاني

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري ويعد من أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في المباريات.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن محمد هاني وقع بالفعل على عقود تجديده لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وتابع: "من المقرر أن يتم إعلان تجديد عقد هاني، عقب نهاية مباراة الفريق مع سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري الإفريقي، بسبب حالة التركيز في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي، بعد التعادل ذهابًا بهدفين لكل فريق.

