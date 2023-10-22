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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة،بالروح الرياضة التي سادت بين المرشحين الذين خاضوا إنتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك عقب إنتهائها.

شبانة يشيد بالروح الرياضية في انتخابات الزمالك

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن ما فعله هاني العتال المرشح السابق على مقعد نائب الرئيس وتوجهه بالتهنئة لحسين لبيب ومجلسه في بيان رسمي عقب إنتهاء الإنتخابات يدل على أن القادم أفضل للنادي.



وواصل، أن جميع أبناء النادي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم للكيان بغض النظر عن التواجد في المجلس من عدمه.



وأضاف شبانة، أن تصريحات هشام نصر نائب الرئيس والتي أكد فيها أن هناك صندوق تم عمله مسبقا من أبناء النادي لجمع المبالغ المستحقة الغارامات الدولية على النادي هو أكبر دليل على وحدة الصف خاصة أنه أشاد بمنافسه العتال وأكد أنه كان أول المتبرعين للصندوق لحل أزمة القيد.



وحقق الزمالك الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.