نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. شوبير يصدم جماهير الاهلي وأنشيلوتي يعلن قائمة الريال لمباراة براجا وكولر يحسم تجديد النفاثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم الاحد

وتأتي نشرة منتصف اليوم الأحد وفق ما يلي:-

شوبير يصدم جماهير الأهلي...لاعب الأحمر طلب الرحيل إلى الدوري القطري

شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي طلب الرحيل إلى الدوري القطري.

حيث قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على أون سبورت: "أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه عرض من نادي الوكرة القطري للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وتابع شوبير: " كان هناك عرضين لأحمد عبد القادر من نادي الوكرة ونادي الريان لكن الأخير تراجع نظرا لتصدره جدول ترتيب الدوري القطري".

واختتم شوبير تصريحاته: "عبد القادر طلب الرحيل إلى نادي الوكرة القطري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة الماضية".

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انشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

اعلن الايطالي كارلو انشيلوتي قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتينج براجا البرتغالي في المباراة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريال صدارة ترتيب المجموعة برصيد ستة نقاط من مباراتين بالفوز على فريق نادي يونيون برلين الالماني في الجولة الافتتاحية والعودة من ايطاليا بالفوز على فريق نادي نابولي من معقل دييجو أرماندو مارادوانا.

ولمعرفة القائمة كاملة يرجى الضغط على الرابط التالي هنا

الأهلي يستقر على موعد إعلان تجديد عقد لاعبه

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على موعد إعلان تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، وإعلان استمراره خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري ويعد من أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في المباريات.