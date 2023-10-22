نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشارة مورينيو تتسبب في طرده أمام مونزا.. أعرف السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق روما أمام نظيره فريق مونزا، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ونجح فريق الذئاب الإيطالية في تحقيق الفوز عند الدقيقة الـ90 من أحداث المباراة، حيث تمكن اللاعب ستيفان الشعراوي من تسجيل الهدف الأول والوحيد لفريق روما.

وعقب الهدف، سقط المدير الفني لفريق روما جوزيه مورينيو على الأرض صارخًا من شدة الفرح، وكسر صمود فريق مونزا.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جوزيه مورينيو، وذلك بعدما أشار مورينيو بسخرية بالبكاء، ناحية الجهاز الفني لفريق مونزا.

وارتفع رصيد فريق روما للنقطة 14 محتلا المرتبة السادسة، فيما يقع فريق مونزا في المرتبة 12 برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

