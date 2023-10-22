نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.. تشافي يدفع بالقوة الضاربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نادي أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد 22 اكتوبر في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بيلباو

في حراسة المرمي: تير شتيجن

في خط الدفاع: أليخاندرو بالدي _ ارواخو _ أندرياس كريستينسن _ جواو كانسيلو

في خط الوسط: فيرمين لوبيز _ إلكاي جوندوجان _ جافي

في خط الهجوم: جواوفيلكس _ ليفاندوفسكي _ رافينيا

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني؟

يحتل نادي برشلونة المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما يأتي نادي أتلتيك بيلباو في المركز السادس برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.