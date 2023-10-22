كولر يفاجئ مهاجمي الأهلي قبل مواجهة سيمبا بالدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - فاجئ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهاجمي الفريق قبل مواجهة سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الدوري الإفريقي.

كولر يفاجئ مهاجمي الأهلي

وشهدت مباراة ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي، إهدار مهاجمي الفريق العديد من الفرص أمام المرمى، ما كلف الفريق الخروج متعادلًا.

وطالب كولر، جهازه المعاون بإعداد فيديو قصير للأهداف الضائعة أمام سيمبا التنزاني، في مباراة الذهاب من أجل عقد محاضرة مع مهاجمي الفريق ومعالجة تلك الأخطاء.

وأبدى المدير الفني، غضبه من الفرص الضائعة باستمرار، حيث ينوي تعنيف مهاجمي الفريق، قبل مواجهة الإياب المرتقبة، خاصةً أنها من الوارد أن تتسبب في خروج الفريق من البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي، بعد التعادل ذهابًا بهدفين لكل فريق.