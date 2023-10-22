الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر، عن موقف إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حول رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، وصول عرض شفوي من جانب نادي الوكرة القطري، من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق، بالميركاتو الشتوي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أنه لا توجد أي نية للتخلي عن خدمات عبدالقادر في الوقت الحالي، وهناك رغبة في الاحتفاظ باللاعبين.

وتابع: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني، يتمسك بكل اللاعبين في الوقت الحالي، خاصةً مع تعدد البطولات المشارك بها، وهناك رفض تام لرحيل عبدالقادر للاعتماد عليه".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي، بعد التعادل ذهابًا بهدفين لكل فريق.

