هيثم شعبان وعماد النحاس يدخلان ضمن الترشحيات لقيادة نادي الداخلية

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أحمد جودة - القاهرة - دخل هيثم شعبان وعماد النحاس الترشحيات لقيادة نادي الداخلية في الفترة القادمة خلفًا للمدير الفني السابق ميمي عبد الرازق.

سبب رحيل ميمي عبد الرازق

بسبب سوء نتائج الفريق في دوري نايل وتواجده ضمن الفرق المهددة بالهبوط إلي الدوري القسم الثاني أ دوري المحترفين.

يحسم مجلس إدارة نادي الداخلية اسم المدير الفني الجديد خلال ساعات القادمة خلفًا للمدير الفني السابق الكابتن ميمي عبد الرازق.

وخسر الداخلية من سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية لخوض مباراة الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل الأسبوع القادم.