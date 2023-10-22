نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور روما يرفع علم فلسطين اليوم في مواجهة مونزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع جمهور روما علم فلسطين في المباراة التي جمعت فريقه ضد نظيره مونزا، لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم ضد الاحتلال، وانتهى اللقاء بفوز الأول على الثاني بهدف نظيف دون رد فعل، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وسكن هدف روما شباك مونزا في الدقائق الأخيرة من الدقيقة ال "٩٠ "بأقدام اللاعب ستيفان شعراوي.

كما اشهر حكم اللقاء في الدقيقة ال "41"، بطاقة حمراء للاعب دانيلو دي أمبرازيو، لاعب مونزا.

وجدير بالذكر يحتل فريق روما المركز السادس برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، كما يحتل فريق مونزا في المركز التاسع برصيد 12نقطة.

